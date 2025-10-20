Violences lors du derby de Tel Aviv : la police annule le match entre l'Hapoel et le Maccabi

Le derby de Tel Aviv entre l'Hapoel et le Maccabi, l’un des matchs les plus attendus de la saison, a tourné au chaos dimanche soir. Des émeutes ont éclaté avant même le coup d’envoi au stade Bloomfield, poussant la police israélienne à annuler la rencontre pour des raisons de sécurité.

Selon les autorités, trois policiers et un garçon de 13 ans ont été légèrement blessés par des objets et des fumigènes lancés depuis les tribunes. Plus de 30 000 spectateurs ont dû être évacués dans la confusion. La police a procédé à 13 arrestations et saisi plus d’une cinquantaine de fusées éclairantes et de fumigènes.

Le chef de la police du district de Tel Aviv, Haim Sargarof, a dénoncé des violences "planifiées à l’avance", précisant qu’il s’agissait d’un "grave trouble à l’ordre public" et non d’un événement sportif. "Il y a un moment où le sport doit s’arrêter : la sécurité passe avant tout. Aucun parent n’accepterait de voir son enfant blessé", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée peu après les incidents.

Malgré les appels au calme, plusieurs groupes de supporters de l'Hapoel ont refusé de quitter les lieux, insultant les policiers. Les forces de l’ordre ont finalement dispersé la foule par la force, notamment à l’aide de policiers à cheval.

Les dirigeants des deux clubs ont réagi à chaud. Le directeur général de l'Hapoel Tel Aviv, Guy Primor, a fustigé la décision de la police : "Il y a eu des matchs où bien pire s’est produit, et on a joué. Que chaque match avec des fumigènes soit annulé ? C’est absurde". Son homologue du Maccabi, Ben Mansford, a pris la position inverse, estimant que la décision était justifiée : "Si la sécurité des joueurs ne peut pas être garantie, il faut arrêter. Maccabi devrait obtenir la victoire technique."