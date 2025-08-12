Gary Lineker et Mohamed Salah accusés par le Telegraph d'hypocrisie sur le conflit Israël-Hamas

Articles recommandés -

Le quotidien britannique The Telegraph a publié mardi une tribune cinglante visant le commentateur sportif Gary Lineker et la star de Liverpool Mohamed Salah. Les deux personnalités sont accusées d'hypocrisie après avoir publié des messages critiques envers Israël suite à la mort du footballeur palestinien Souleiman al-Obeyd à Gaza.

L'auteur de la tribune, Oliver Brown, dénonce leur silence face à l'assassinat du footballeur israélien Lior Asulin lors du massacre du 7 octobre au festival Nova. Asulin, qui avait évolué au plus haut niveau en Israël avec l'Hapoël Tel-Aviv et le Beitar Jérusalem, avait été tué par des terroristes du Hamas alors qu'il célébrait son 43e anniversaire au festival de musique.

"Le meurtre de Lior Asulin au festival Nova est passé complètement inaperçu auprès de l'UEFA il y a 22 mois, malgré le fait qu'Israël soit membre de l'organisation", écrit Brown. Il rappelle qu'Asulin avait participé aux compétitions européennes en 2007 avec l'Hapoël en Coupe UEFA, mais que pendant 674 jours, ni le président de l'UEFA Aleksander Čeferin ni Gary Lineker n'ont évoqué les circonstances de sa mort.

Concernant Mohamed Salah, Brown souligne que l'attaquant égyptien avait publié un premier message 11 jours après le massacre du 7 octobre sans mentionner Israël une seule fois, se concentrant uniquement sur la riposte israélienne et appelant à l'ouverture d'un corridor humanitaire à Gaza.

L'article précise que selon les sources officielles israéliennes, aucune victime n'a été confirmée dans l'incident où al-Obeyd aurait trouvé la mort. Brown conclut que cette "position subjective" est présentée comme un "acte d'accusation" concernant la souffrance palestinienne.