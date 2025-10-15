Gymnastique : les athlètes israéliens définitivement exclus des Mondiaux de Jakarta après le rejet de leur appel

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté mardi les demandes en urgence de la fédération israélienne de gymnastique visant à garantir la participation de ses athlètes aux Championnats du monde qui s’ouvrent dimanche à Jakarta (Indonésie). En cause : le refus des autorités indonésiennes de délivrer des visas aux sportifs israéliens.

Parmi les gymnastes exclus figure Artem Dolgopyat, champion du monde 2023 et médaillé d’or olympique. L’instance israélienne avait demandé soit une intervention de la Fédération internationale de gymnastique (FIG), soit le déplacement ou l’annulation de l’événement. Des requêtes que le TAS a rejetées, sans motiver sa décision.

Le fond de l’affaire, concernant une possible discrimination et un manquement de la FIG à ses obligations statutaires, reste en cours d’examen. L’IGF estime que la fédération internationale aurait dû réagir face à ce refus d’entrée, qu’elle qualifie de « déni de justice ».

De son côté, la FIG argue que les questions de visas relèvent exclusivement des autorités indonésiennes, sur lesquelles elle n’a aucun pouvoir. Jakarta a justifié sa position par sa politique de non-reconnaissance d’Israël, en lien avec le conflit israélo-palestinien.

Alors qu'une normalisation entre les deux pays est évoquée depuis la signature des accords d'Abraham en 2020, le président du pays d'Asie devait effectuer une discrète visite dans l'Etat hébreu mardi. Mais aprè des indiscrétions de Donald Trump, le chef d'Etat a préféré renoncer à son voyage.