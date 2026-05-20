Hapoel Beer-Sheva sacré champion d’Israël

Hapoel Beer-Sheva a été sacré champion d’Israël mardi soir, après sa victoire 4-2 face au Maccabi Tel-Aviv, tenant du titre. Les Rouges du Néguev décrochent ainsi le sixième championnat de leur histoire.

La rencontre a été disputée jusqu’en fin de match. Beer-Sheva a dû revenir dans la partie avant de prendre l’avantage, puis de sceller sa victoire avec deux buts dans les dernières minutes. Ce succès, obtenu face à l’un de ses principaux rivaux, a permis au club de valider définitivement son titre.

Dans le même temps, le match nul du Beitar Jérusalem contre Hapoel Petah Tikva (0-0) a confirmé l’issue du championnat. Avec quatre points d’avance sur son poursuivant direct, Hapoel Beer-Sheva ne peut plus être rejoint au classement.

Ce titre marque le retour du club au sommet du football israélien, après plusieurs années d’attente. Hapoel Beer-Sheva n’avait plus été champion depuis 2018, et avait laissé filer le championnat lors de la dernière journée la saison passée.

La saison pourrait encore se conclure par un nouveau trophée. Le 26 mai, Beer-Sheva retrouvera le Maccabi Tel-Aviv en finale de la Coupe d’État d’Israël, avec la possibilité de signer un doublé inédit dans l’histoire du club.