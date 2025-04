Hapoel Tel Aviv entre dans l'histoire en remportant l'EuroCup de basket

Hapoel Tel Aviv a réalisé l'impensable hier soir (vendredi) en remportant l'EuroCup de basket-ball, s'imposant 103-94 face à Gran Canaria pour compléter un 2-0 dans la série finale. Ce triomphe historique permet au club israélien d'accéder à l'échelon supérieur et de participer la saison prochaine à l'EuroLeague, la compétition de clubs la plus prestigieuse du basket européen.

L'équipe, qui doit rentrer en Israël aujourd'hui même, a dominé la rencontre du début à la fin, conservant son avantage tout au long du match et atteignant jusqu'à 14 points d'avance en première mi-temps.

Le propriétaire du club, Ofer Yannay, a donné une dimension politique à cette victoire en déclarant : "Je sais que pour vous, nous avons battu Valence et les Canaries, mais pour moi, nous avons vaincu le Hamas. Ils ont essayé de briser notre esprit et n'ont pas réussi." Il a ajouté : "Nous avons fait l'histoire du sport israélien, une histoire nationale. Nous avons apporté de la fierté à tout notre peuple." Le président de la ligue israélienne Winner Sal, Ari Steinberg, a adressé "ses chaleureuses félicitations à l'équipe Hapoel 'Shlomo' Tel Aviv pour sa victoire. En mon nom et au nom de toute la ligue Winner Sal, je tiens à féliciter le propriétaire, Ofer Yannay, la direction du club, le staff technique, les joueurs et bien sûr les supporters pour cette réalisation historique - remporter la coupe EuroCup."