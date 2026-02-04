"Il est clair qu'il y a un génocide en Palestine", réitère Pep Guardiola

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a affirmé une nouvelle fois lors d'une conférence de presse, qu’il était, selon lui, "clair" qu’un "génocide" était en cours en "Palestine". Le technicien espagnol a élargi son propos à d’autres conflits, citant également l’Ukraine et le Soudan, dont les images diffusées quotidiennement lui provoquent une profonde détresse.

Sans entrer dans une analyse politique ou géostratégique, Guardiola a insisté sur la dimension humaine des conflits. Il a expliqué que la multiplication des images et des témoignages rend aujourd’hui la réalité des guerres impossible à ignorer. "Avant, on ne voyait pas. Aujourd’hui, on voit", a-t-il souligné, évoquant les souffrances de civils, de familles et d’enfants pris dans la violence.

L’entraîneur catalan a pris soin de préciser que sa réaction ne relevait pas d’un positionnement idéologique. "Ce n’est pas une question de droite ou de gauche", a-t-il affirmé, estimant que toutes les sensibilités politiques pouvaient être confrontées à ces réalités. Pour lui, le débat dépasse les camps et les discours : il s’agit avant tout d’une réaction émotionnelle face à la mort de milliers d’innocents.

Guardiola a également insisté sur le fait que sa compassion ne dépend pas de l’identité des victimes. "Si c’était de l’autre côté, ça me ferait mal aussi", a-t-il déclaré, ajoutant que la nationalité ou l’origine n’entraient pas en ligne de compte. Selon lui, toute idée ou cause qui conduit à la mort massive de civils ne peut être justifiée.

Reconnaissant avoir des amis et des relations aux opinions diverses, l’entraîneur a néanmoins affirmé qu’il ne pouvait rester silencieux face à de telles images. Il a dit ne pas comprendre comment il était possible de rester insensible en voyant, jour après jour, des scènes de vies détruites par la guerre.

Ce n'est pas la première fois que Guardiola se positionne ouvertement en faveur des Palestiniens. En juin dernier il avait déjà déclaré : "Ce qui se passe à Gaza me fait souffrir physiquement". "Ce n'est pas une question idéologique, c'est simplement l'amour de la vie. Voir des enfants de quatre ans tués par des bombardements ou mourir dans un hôpital qui ne fonctionne plus, c'est l'affaire de tous", avait-il souligné.

En novembre, il avait appelé le monde à ne pas détourner les yeux du "génocide" à Gaza. "Le monde a abandonné la Palestine. Nous n’avons absolument rien fait", affirme-t-il. "Ce n’est pas leur faute d’être nés là-bas. Nous avons tous permis qu’un peuple soit anéanti. Le mal est fait, irréparable." "Je ne peux imaginer que quiconque défende ces massacres à Gaza", avait-il ajouté.