"Ils ont vu le drapeau et nous ont poursuivis" : une athlète israélienne témoigne depuis les Jeux mondiaux

"J'ai déjà les larmes aux yeux rien qu'en y pensant", confie à Kan la danseuse sportive Marika Odikadze avant de porter le drapeau israélien lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux en Chine. Dans un entretien émouvant, elle partage son honneur de représenter Israël sur la scène internationale de la danse, mais aussi les incidents antisémites qui ont terni l'atmosphère.

Les Jeux mondiaux, organisés tous les quatre ans, constituent la plus grande scène pour Odikadze, qui a consacré sa vie à la danse sportive. "Je suis émue de pouvoir accomplir une mission pour mon pays, le représenter et lui apporter de l'honneur dans le domaine auquel je me consacre depuis toujours. Si je ne peux pas le défendre comme les réservistes, c'est ma façon d'honorer Israël", explique-t-elle.

La danse fait partie des huit disciplines où Israël concourt à Chengdu. L'équipe participe dans deux styles : les danses classiques européennes (standard ou salon) et cinq danses latines. "Cette année, nous avons un phénomène excellent : habituellement, nous n'arrivions qu'avec un seul couple qualifié, mais cette fois nous sommes venus avec une équipe complète de quatre couples de très haut niveau."

L'émotion était palpable lors de la rencontre avec l'ambassadeur lord d'une cérémonie. "Quand ils ont présenté nos noms, tout le monde a crié 'El El Israël' à l'unisson. Nous nous sentions tous comme des frères, unis par le même amour pour notre pays", raconte-t-elle avec fierté.

Cependant, les moments difficiles n'ont pas tardé à survenir. Un incident avec des athlètes marocains survenu mercredi a marqué le début de leur séjour en Chine. "Nous portions les tenues de l'équipe avec le drapeau sur l'épaule quand ils ont commencé à nous demander d'où nous venions. Nous avons fait semblant de ne pas comprendre l'anglais en reconnaissant leur accent arabe, mais ils ont vu le drapeau."

La situation s'est rapidement dégradée. "Ils ont essayé de nous suivre dans le supermarché, pas de manière trop évidente, mais ils nous ont suivis. Ils voulaient vraiment crier 'Free Palestine' derrière nous, ce qu'ils ont fait."

L'intervention du service de sécurité, constamment présent auprès des athlètes israéliens, a évité l'escalade. "Nous étions un peu tendus, pour dire la vérité, mais tout va bien. Nous savons comment nous comporter, nous sommes préparés. C'est dommage que certaines personnes se comportent encore ainsi, sans respect pour les athlètes. Mais nous sommes venus faire notre travail et honorer notre pays.