Insolite : des basketteurs américains font les beaux jours d’une équipe irakienne appartenant à un groupe paramilitaire chiite

Une équipe professionnelle de basket-ball en Irak qui appartient à un groupe paramilitaire, dont certains membres ont récemment attaqué des troupes américaines stationnées dans le pays, mise sur ses joueurs américains pour l'aider à remporter le championnat national, a rapporté l’Associated Press (AP), lundi. Uchenna Iroegbu, 27 ans, qui n’a jamais réussi à se faire une place en NBA à sa sortie de l’université, a signé le mois dernier avec le club de Hashed al-Shaabi (Forces de mobilisation populaire), après avoir exercé ses talents au Nigéria et au Qatar ces dernières années.

AP Photo/Hadi Mizban

Iroegbu dit se concentrer uniquement sur le basket, évitant de se mêler de politique, et considère sa "mission" comme n'importe quelle autre, malgré les risques de sécurité et les tensions politiques propres à son pays d'accueil. "Je suis un homme assez simple. Je vais à l'entraînement, et si je ne m'entraîne pas, je suis dans ma chambre", a-t-il déclaré à l’AP. Il est le troisième Américain à rejoindre l’effectif de l’équipe.

Toutes les équipes irakiennes appartiennent à l'État et sont parrainées par différentes branches du gouvernement. Hashed appartient à une coalition de forces principalement chiites, soutenues par l'Iran, qui se sont jointes à la lutte contre l’État islamique en 2014. Si la coalition dirigée par les États-Unis faisait des milices Hashed des alliés des Américains, aujourd'hui certains de ces groupes entretiennent des relations hostiles avec eux et ont lancé des attaques de drones contre des bases américaines en Irak et en Syrie, pour se venger du soutien apporté par les États-Unis à Israël.

L'entraîneur de Hashed, Akil Najem, a déclaré que ces tensions n'avaient aucune incidence sur l'équipe ou ses joueurs. "Le club est une organisation civile et nous avons affaire à des civils, il n'a donc aucun rapport avec la politique", a-t-il assuré.

Plus de 20 Américains jouent en Irak cette saison, à l’instar de l’un des deux autres Américains de Hashed, Isaac Banks. Les joueurs et les supporters irakiens sont "accueillants et aimants", a déclaré Banks, qui ne s'attarde pas sur les questions de sécurité. "Je laisse Dieu s'occuper de tout cela", a-t-il déclaré.