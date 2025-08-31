Israël crée la sensation en battant la France à l’Euro de basket

Articles recommandés -

L’équipe nationale israélienne de basket-ball a signé l’un des plus grands exploits de son histoire récente en s’imposant dimanche soir face à la France (82-69) lors de l’EuroBasket qui se déroule en Pologne.

Face à une équipe française largement favorite sur le papier, les joueurs d’Ariel Beit Halachmi ont fait preuve de solidarité, de sang-froid et d’un mental d’acier. Après un premier quart-temps à l’avantage des Bleus (17-22), les Israéliens ont su renverser la tendance grâce à une défense acharnée et au talent de leurs leaders. À la mi-temps, le score reflétait l’intensité du duel (36-36).

La seconde période a confirmé la détermination des « bleu et blanc ». Guidés par un Deni Avdija étincelant (23 points, 8 rebonds) et un Yam Madar décisif à longue distance (17 points), ils ont tenu tête à la puissance physique française. Alors que la France menait encore d’un point à l’issue du troisième quart (55-56), Israël a totalement pris le contrôle dans le dernier acte. Portés par l’adresse de Madar et la combativité de Tomer Ginat (14 points), les Israéliens ont creusé l’écart jusqu’à faire céder leurs adversaires.

Au coup de sifflet final, le tableau affichait 82-69 : une victoire retentissante, qualifiée de « sensationnelle » par les observateurs. Grâce à ce succès, Israël se rapproche d’une qualification historique pour les huitièmes de finale.