Israël de nouveau menacé d’exclusion des compétitions de la FIFA et de l’UEFA

Malgré le cessez-le-feu à Gaza et la fin officielle des hostilités, le football israélien fait face à une nouvelle offensive diplomatique sur la scène sportive internationale. Plusieurs fédérations européennes, menées par l’Irlande, appellent à la suspension d’Israël des compétitions de la FIFA et de l’UEFA, incluant la sélection nationale et les clubs engagés dans les tournois continentaux.

Selon le site Ynet, une coalition d’associations européennes, parmi lesquelles la Norvège, la Slovénie, la Turquie et la Bosnie, prépare une demande formelle d’exclusion d’Israël, qui pourrait être déposée dès lundi. L’UEFA disposerait alors de 24 heures pour décider de la tenue d’une session d’urgence sur le sujet.

Cette initiative n’est pas directement liée à la guerre de Gaza mais s’appuie sur des accusations anciennes. Les fédérations à l’origine de la démarche reprochent à l’Association israélienne de football (IFA) d’enfreindre deux règlements de la FIFA : la présence de clubs affiliés opérant en Judée-Samarie et l’absence, selon elles, d’une politique suffisante de lutte contre le racisme.

Ces griefs, régulièrement portés par l’Autorité palestinienne, avaient déjà été examinés lors du congrès de la FIFA en mai 2024 à Bangkok. Le président de la Fédération internationale, Gianni Infantino, avait alors décidé de ne pas soumettre au vote la demande palestinienne de sanctions, préférant la confier à un panel d’experts chargé d’enquêter. Ce comité doit remettre prochainement ses conclusions au conseil de la FIFA, des conclusions que la coalition hostile à Israël exige désormais de rendre publiques.

L’Irlande, qui mène cette campagne, multiplie les pressions pour que l’exclusion d’Israël soit inscrite à l’ordre du jour de l’UEFA. En coulisse, le président de l’IFA, Shino Zuaretz, tente d’enrayer cette dynamique par une série de contacts directs, notamment avec le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin.

"Nous entrons dans une nouvelle bataille défensive", a confié un haut responsable de la fédération israélienne. "L’objectif est d’empêcher que la question n’atteigne le comité exécutif de l’UEFA. Car si elle est soumise au vote, le résultat est évident."

Cette tentative d’exclusion intervient après que l’intervention des États-Unis et de la FIFA, en mai dernier, avait empêché une sanction similaire. Le dossier israélien, hautement sensible, pourrait ainsi raviver les tensions entre politique et sport au sein des instances du football mondial.