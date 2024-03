Foot: l’équipe d'une ville arabe israélienne condamnée après que ses supporters aient "manqué de respect" à l'hymne

L'équipe de football de la ville arabe israélienne de Bnei Sakhnin a été condamnée, dimanche, à une amende de 15 000 shekels (3 700 euros) après que ses supporters ont "manqué de respect" à l'hymne national israélien le 9 mars dernier. "Il est nécessaire que, dans une telle période, les supporters du club mis en cause fassent preuve de retenue et se comportent de manière respectueuse et digne lorsque l'hymne national est joué", a écrit le tribunal disciplinaire de la Fédération israélienne de football dans sa décision.

"Il n'est, ni nécessaire, ni exigé, que le public prononce les paroles de l’hymne ou s’y identifie mais il est interdit de ne pas le respecter et de le huer surtout quand, comme mentionné, nous sommes dans une période aussi sensible et difficile", poursuit le compte-rendu. "Il serait approprié que les fans de cette équipe s'arrêtent une fois pour toute de se comporter de manière méprisable".

Lors du match de football entre l'Hapoel Hadera et le Bnei Sakhnin joué le 9 mars à Netanya, outre le manque de respect à l’Hatikva, les supporters ont hué et insulté le capitaine de Hadera, Menashe Zalka, récemment de retour d’une longue période de réserve au sein de Tsahal.

Yonatan Sindel/Flash90

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a fustigé une sanction bien trop légère à son goût : "La sanction de seulement 15 000 shekels pour manque de respect à l’hymne, au drapeau et aux soldats est une mauvaise plaisanterie", a-t-il estimé. "Certains supporters (du Bnei Sakhnin, ndlr) sont des partisans du terrorisme qui ont insulté et humilié les valeurs qui nous sont les plus sacrées. Ils devraient s'envoler pour la Syrie". "J'appelle la fédération à reconsidérer sa décision et à infliger une sanction plus lourde, notamment une relégation, afin que de telles scènes ne se reproduisent plus", a lancé Smotrich.