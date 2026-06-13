"J’aime Israël et le peuple israélien" : Stephen A. Smith adresse un message de soutien
Il a également assuré espérer se rendre prochainement dans le pays, qu'il décrit comme peuplé de « gens formidables ».
Le célèbre commentateur sportif américain Stephen A. Smith a adressé un message chaleureux à Israël et à ses habitants, saluant le peuple israélien et évoquant ses expériences personnelles avec le pays.
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« J’aime Israël. Les Israéliens sont des gens formidables, de grands amateurs de basket-ball », a-t-il déclaré. Le journaliste a expliqué avoir été invité à plusieurs reprises à se rendre en Israël et a assuré qu’il comptait concrétiser ce projet à l’avenir.
« Un jour, je trouverai le moyen d’y aller », a-t-il affirmé, avant de souligner la qualité des rencontres qu’il a faites avec des Israéliens au fil des années.
« Toutes les personnes que j’ai rencontrées en Israël ont été merveilleuses », a-t-il déclaré, décrivant « un peuple bienveillant et chaleureux ».
Stephen A. Smith a également reconnu les épreuves traversées par Israël et sa population. « Vous avez vécu beaucoup de choses, évidemment, et nous le comprenons », a-t-il ajouté.
Concluant son intervention sur une note personnelle, le commentateur américain a tenu à adresser un message d’affection directement au public israélien : « Je veux que vous sachiez qu’en tant qu’Américain, j’ai beaucoup d’amour pour vous. »