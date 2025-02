Judo/Paris Grand Slam : l'Israélienne Raz Hershko, médaille de bronze, rend hommage à Emily Damari

La journée de dimanche au Paris Grand Slam, qui avait commencé pour les judokates israéliennes par un incident s'est finalement terminée avec deux médailles et beaucoup d'émotion. Raz Hershko a remporté la médaille de bronze et rendu hommage à Emily Damari, le majeur et l'annulaire repliés reproduisant les deux doigts en moins de l'ex-otage. Inbar Lanir a quant à elle remporté l'argent après sa défaite en finale.

Pour éviter une rencontre avec une Israélienne lors de son premier combat du tournoi, l'adversaire libanaise de Maya Kogan, Akolina Khayeb, s'est volontairement disqualifiée à la pesée et a donc été éliminée de la compétition. L'Israélienne s'est donc directement qualifiée pour les huitièmes de finale, et a plus tard remporté son premier combat, avant de perdre quarts de finale et d'être éliminée des repêchages.

Damir Sencar/AFP

Raz Hershko a commencé sa journée directement en huitièmes de finale, où elle a battu la Française Anne-Fatoumata M'Bairo avant de perdre contre la Japonaise Arai puis affronté la Néerlandaise Karen Stevenson en repêchages pour le combat pour le bronze. Après avoir battu la Coréenne Kim Ha-yun, Hershko a fait avec sa main le geste de victoire devenu emblématique d'Emily Damari. Elle a répété ce geste sur le podium, aux yeux du monde entier.

Inbar Lanir a commencé directement en quarts de finale, en battant la Chypriote Michaelidou, puis défait la Française Fanny-Estelle Posvite en demi-finale avec une victoire aux pénalités s'assurant ainsi une médaille en se qualifiant pour la finale. Dans le combat pour l'or, elle a rencontré la Portugaise Patricia Sampaio, contre laquelle elle a perdu par ippon, mais a terminé avec un grand sourire et la médaille d'argent autour du cou.

La Libanaise Khayeb, âgée de 20 ans et classée 166e mondiale, n'en est qu'à sa deuxième année sur le circuit et n'a pas encore enregistré de résultats très impressionnants. Bien qu'elle représente le Liban, elle vit en Europe. Sur le papier, cela aurait dû être une victoire facile pour Kogan, contrairement à son deuxième combat contre la tête de série numéro 1, la Néerlandaise Hilde Jager.

Kogan a battu la Néerlandaise et s'est qualifiée pour les 8 dernières avant de perdre contre une autre Néerlandaise, Margit de Voogd. En repêchages, elle a à nouveau perdu, se faisant définitivement éliminer, cette fois contre la Française Marie-Eve Gahié. Yuli Mishiner a battu la Serbe Zbic aux pénalités et a perdu contre la Française Fontaine en quarts de finale, avant de passer aux repêchages, où elle a perdu contre la Néerlandaise Marit Kamps.