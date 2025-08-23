L’équipe britannique de basket-fauteuil tourne le dos à l’hymne israélien

Articles recommandés -

Une vive controverse a éclaté après qu’une partie de l’équipe britannique de basket-fauteuil a ostensiblement tourné le dos à l’hymne national israélien lors d’un match en Allemagne. L’incident s’est produit samedi dernier à Cologne, lors de la cérémonie d’ouverture de la troisième et dernière rencontre de la phase de groupes de la Wheelchair Basketball Nations Cup, rapporte The Telegraph.

Alors que retentissaient les premières notes de la Hatikvah, les joueurs britanniques ont pivoté leurs fauteuils pour se détourner du podium officiel et des drapeaux des deux pays. Le staff technique, lui, est resté en place, laissant entendre que le geste était une initiative des athlètes eux-mêmes.

Selon le quotidien britannique, cette action visait à protester contre l’offensive militaire israélienne à Gaza, déclenchée après le massacre du 7 octobre 2023, au cours duquel environ 1.200 Israéliens ont été tués par des terroristes du Hamas.

La Fédération israélienne a dénoncé un comportement « profondément irrespectueux et offensant », estimant qu’un événement sportif international ne devait pas servir de tribune politique. L’attitude de l’équipe britannique a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, certains saluant un acte de solidarité avec Gaza, d’autres condamnant une atteinte grave à l’esprit sportif et au respect entre nations.