L’équipe israélienne Dora Kfar Saba sacrée championne du monde de netball à Amsterdam

L’équipe israélienne Dora Kfar Saba a remporté la Coupe du monde 2025 de netball à Amsterdam, au terme d’une compétition intense réunissant 12 équipes venues de six pays : les Pays-Bas, la France, la Roumanie, le Mexique, les États-Unis et Israël.

Tout au long du tournoi, les joueuses de Kfar Saba ont démontré une détermination remarquable, un professionnalisme exemplaire et un esprit d’équipe hors du commun. En demi-finale, elles se sont imposées face à une formation américaine redoutable, avant de retrouver en finale une autre équipe israélienne, venue de Haïfa, une preuve supplémentaire du niveau élevé et du dynamisme de ce sport en Israël.

"Au cœur de cette rencontre internationale, nous avons eu le sentiment de vivre des moments historiques pour le netball mondial", confie Irith Avraham Handler, entraîneuse adjointe et cofondatrice de l’équipe. "L’expérience a été émouvante et inspirante : des femmes venues du monde entier, des matchs intenses, une tension incroyable et d’immenses moments de joie. Nous avons eu le privilège de représenter Israël, de vivre cette aventure et bien sûr de gagner. J’ai fondé l’équipe Dora il y a 18 ans avec Ronit Goren. Aujourd’hui, toutes nos joueuses sont des mères, des femmes actives issues de domaines variés. C’est une force féminine extraordinaire qui prouve que tout est possible".

Le maire de Kfar Saba, Rafi Sa’ar, a salué l’exploit : "L’équipe Dora Kfar Saba est une immense source de fierté, pour la ville comme pour tout le pays. Leur succès à Amsterdam démontre une fois de plus que Kfar Saba est un foyer d’excellence, de persévérance et de véritable esprit sportif. Nous investissons massivement dans le sport, qu’il soit amateur ou compétitif, équipes, clubs, infrastructures, événements, afin que chaque habitante et chaque habitant, de l’enfance à l’âge adulte, trouve sa place et puisse réussir. Les joueuses de Dora Kfar Saba sont une inspiration pour les femmes de tous âges et un modèle de force, de professionnalisme et d’unité. Toute la ville leur adresse ses félicitations et les remercie pour la fierté qu’elles offrent à notre communauté."

La sélection, composée de femmes âgées de 25 ans et plus, rassemble notamment des avocates, des développeuses, des responsables des ressources humaines, une nutritionniste ainsi que des entrepreneuses. Toutes s’entraînent une à deux fois par semaine et participent activement à la ligue nationale de netball.