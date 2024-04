L'Etat islamique menace d'attaquer les stades accueillant la Ligue des champions

Un visuel inquiétant, attribué à l'État islamique et diffusé via la Fondation Al Azaim, média chargé de relayer les messages de l'organisation terroriste, fait planer une menace sur les stades accueillant les quarts de finale aller de la Ligue des champions cette semaine. Le message, qui cible l'Emirates Stadium, le Parc des Princes, le Metropolitano Arena et le Santiago Bernabéu, appelle à "tuer tout le monde" dans ces enceintes.

Les autorités de Londres, Paris et Madrid, alertées de cette menace, ont renforcé les mesures de sécurité, déjà strictes pour ce type de rencontres considérées comme à haut risque. Cependant, selon le quotidien espagnol Marca, il n'est pas question d'annuler les matchs prévus dans la capitale espagnole, qui accueillera Real Madrid-Manchester City ce mardi et Atlético Madrid-Borussia Dortmund mercredi.

Près de 3000 agents seront mobilisés pour assurer la sécurité des spectateurs lors de ces deux rencontres. Ce nombre pourrait encore augmenter à l'issue de la réunion de sécurité prévue mardi matin, au cours de laquelle les autorités évalueront la nécessité de déployer des effectifs supplémentaires face à cette menace.

Les forces de l'ordre restent vigilantes mais "pas trop inquiètes", selon Marca, les dispositifs de sécurité étant déjà renforcés pour ces matchs de haut niveau. Les supporters sont invités à suivre les consignes des autorités et à faire preuve de vigilance lors de leur venue dans les stades concernés.