L’UEFA ouvre la voie au retour du football international en Israël

Après presque trois années d’exil forcé, le football international pourrait faire son retour en Israël dès le mois de juin. Selon un message transmis récemment à la Fédération israélienne, l’UEFA aurait pris une décision de principe autorisant à nouveau les clubs israéliens qualifiés pour les tours préliminaires des compétitions européennes à disputer leurs matches à domicile.

Depuis l’attaque du 7 octobre 2023, toutes les rencontres internationales avaient été délocalisées, principalement en Hongrie et en Serbie, entraînant des pertes financières considérables : absence de billetterie, abonnements suspendus, frais élevés de déplacements et de sécurité. Les clubs ont également souffert d’un calendrier surchargé et de longs séjours à l’étranger, avec un impact sportif notable.

La décision officielle est attendue en juin, à l’approche de la Coupe du monde organisée cet été en Amérique du Nord. Si la situation sécuritaire ne se détériore pas d’ici là, quatre représentants israéliens, le champion national en qualifications de Ligue des champions, le vainqueur de la Coupe en Ligue Europa et deux autres clubs en Ligue Europa Conference, pourraient retrouver leurs stades. L’équipe nationale masculine, engagée en Ligue des nations, ainsi que la sélection féminine, qui avait prévu de jouer en Hongrie, seraient également autorisées à recevoir en Israël.

Ce possible retour s’inscrit dans une dynamique plus large : les compétitions européennes de basket et de handball ont déjà repris sur le sol israélien, tout comme la Coupe Davis de tennis.

Si l’UEFA confirme sa décision, le retour des matches européens constituerait bien plus qu’un symbole : il marquerait la fin d’un long isolement sportif et la relance économique d’un secteur durement éprouvé.