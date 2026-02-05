La communauté juive de Manchester appelle Pep Guardiola à "se concentrer sur le football"

La controverse prend de l’ampleur en Angleterre autour de Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City a été publiquement interpellé par le Conseil représentatif juif de Manchester, qui l’invite à "se concentrer sur le football" et à faire preuve de davantage de prudence dans ses prises de parole sur le conflit israélo-palestinien.

Dans un communiqué diffusé mercredi sur les réseaux sociaux, au lendemain d’une conférence de presse très commentée, le Jewish Representative Council of Manchester (Conseil représentatif juif de Manchester) estime que les déclarations répétées du technicien catalan, bien que présentées comme humanitaires, risquent d’alimenter un climat déjà tendu. "Pep Guardiola est un entraîneur de football. Même si ses réflexions peuvent être bien intentionnées, il devrait se concentrer sur le football", écrit l’organisation, soulignant la recrudescence d’actes antisémites à travers le monde.

Le Conseil reproche également à l’ancien entraîneur du FC Barcelone de ne pas avoir exprimé publiquement de solidarité envers la communauté juive locale après l’attentat terroriste perpétré en octobre dernier dans la synagogue de Heaton Park, à Manchester. Selon l’association, le silence de Guardiola contraste avec l’ampleur de sa plateforme médiatique et renforce un sentiment d’abandon ressenti par une partie de la communauté.

La sortie du Conseil représentatif intervient après une nouvelle prise de position du coach des Skyblues, à la veille d’un match de Carabao Cup face à Newcastle. Interrogé en conférence de presse, Guardiola avait dénoncé ce qu’il perçoit comme une indifférence généralisée face aux conflits armés dans le monde. Il avait notamment évoqué "le génocide en Palestine", aux côtés de la guerre en Ukraine, de la situation en Russie ou encore du conflit au Soudan, estimant que jamais l’humanité n’avait eu accès à autant d’informations sans pour autant réagir.

"Ça me fait mal", avait-il déclaré, évoquant la souffrance des civils et des enfants pris dans les conflits. "Si c’était l’autre camp, ça me ferait mal aussi", avait-il ajouté, affirmant son rejet de la mort de civils innocents, quelle que soit leur origine.

Ces propos s’inscrivent dans une série d’engagements récents. Le week-end précédent, Pep Guardiola avait également participé à un concert caritatif organisé à Barcelone en soutien à la cause palestinienne. Pour le Conseil représentatif juif de Manchester, il s’agit déjà de la deuxième prise de position controversée de l’entraîneur en l’espace d’une semaine sur les affaires internationales, une répétition jugée préjudiciable au club et à la cohésion locale.