La FIFA sanctionne la fédération israélienne pour manquements contre les discriminations

La FIFA a sanctionné la Fédération israélienne de football (IFA) d’une amende de 150 000 francs suisses (environ 165 000 euros) pour des "violations graves et répétées" de ses obligations en matière de lutte contre les discriminations. L’instance internationale reproche notamment à l’IFA de ne pas avoir pris de mesures concrètes et transparentes face à des comportements racistes persistants dans le football israélien.

Dans sa décision détaillée, la commission de discipline souligne une série d’incidents, allant de slogans à connotation raciale dans les tribunes du Beitar Jerusalem à des insultes visant des joueurs arabes. Elle pointe également des publications à caractère politique et militariste diffusées par des responsables du football local, notamment au sein du Maccabi Netanya, estimant que certaines prises de position manquaient de toute considération humanitaire, notamment dans le contexte de la guerre à Gaza.

La FIFA considère en outre que les sanctions infligées jusqu’ici par l’IFA, notamment à l’encontre du Beitar Jérusalem, étaient insuffisantes et trop imprécises, car elles ne faisaient pas explicitement référence à des faits de racisme. Elle relève aussi l’absence de condamnation publique claire, de campagnes de sensibilisation ou d’initiatives concrètes visant à promouvoir l’inclusion de joueurs arabes ou palestiniens.

Si la fédération palestinienne réclamait depuis deux ans la suspension de l’IFA, cette demande n’a pas été retenue. En revanche, la FIFA impose des mesures correctives : les deux tiers de l’amende devront être réglés sous 30 jours, tandis que le reste devra être consacré à un plan global de lutte contre les discriminations. Par ailleurs, lors de ses trois prochains matchs internationaux à domicile, l’IFA devra afficher une banderole visible portant le message : "Football Unites the World - No to Discrimination" (Le football unit le monde - Non à la discrimination).