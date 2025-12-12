La footballeuse israélienne Talia Sommer rejoint les championnes américaines du Gotham FC

Talia Sommer, jeune footballeuse israélienne qui vient de signer au Gotham FC, champion en titre des États-Unis, a partagé jeudi son enthousiasme et ses ambitions lors d'un entretien accordé à la chaîne Kan. Pour cette joueuse qui évolue désormais dans le meilleur championnat féminin au monde, l'accueil reçu dépasse toutes ses espérances.

"Je reçois énormément de messages de familles juives et israéliennes de New York et de la région, tellement heureuses et fières que je vienne les représenter", confie-t-elle à la chaîne israélienne.

Son arrivée dans ce club prestigieux n'est pas le fruit du hasard. "À l'été 2025, j'ai passé trois jours d'essai avec l'équipe. Ils ont été très impressionnés par mon niveau et ma personnalité. Ils sont restés en contact tout au long de ma saison universitaire, et dès qu'elle s'est terminée, les négociations ont commencé."

Sommer rejoint une formation bardée de stars, dont Rose Lavelle, figure emblématique de l'équipe nationale américaine. "Rose Lavelle est une icône, une championne du monde. C'est la 'LeBron James' du football féminin", s'enthousiasme la jeune Israélienne. "Me retrouver à ses côtés dans le vestiaire et jouer avec elle au milieu de terrain, c'est absolument incroyable."

Consciente du défi qui l'attend, elle reste lucide : "On me fait venir en tant que jeune joueuse qui doit faire ses preuves. Je n'ai pas encore de titres mondiaux à mon actif, mais c'est pour moi une opportunité extraordinaire de montrer ce dont je suis capable et de prouver que je mérite ma place parmi ces joueuses d'exception. J'ai confiance en ma capacité à gérer la pression."

Son transfert médiatisé à New York en cette période particulière comporte également des défis extra-sportifs. Talia Sommer évoque sans détour les réactions sur les réseaux sociaux : "Il y a beaucoup d'antisémitisme et de commentaires désagréables de personnes malveillantes, mais je suis plus forte que ça. Ce qui compte vraiment pour moi, ce sont les messages des familles juives et israéliennes de New York, ravies et fières d'avoir une joueuse israélienne qui les représente dans leur équipe."

La saison de NWSL (National Women’s Soccer League - Ligue nationale de football féminin) débutera à la mi-mars. "Le football là-bas est exceptionnel, l'intensité physique est d'un niveau supérieur à tout ce qu'on voit en Europe", conclut celle qui espère que son parcours ouvrira la voie à d'autres Israéliennes et contribuera à élever le niveau de la sélection nationale.