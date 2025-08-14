Articles recommandés -

Une nouvelle controverse a éclaté jeudi soir lors du match entre le Beitar Jérusalem et le club letton du Riga FC, disputé à Bucarest dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Les forces de sécurité ont empêché les supporters du club israélien d’introduire dans le stade une banderole appelant à la libération de Rom Braslavsky, otage détenu à Gaza.

Cette décision intervient au lendemain d’un geste perçu comme profondément hostile en Israël : lors du prestigieux match de Supercoupe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, les organisateurs de l’UEFA avaient autorisé l’affichage de panneaux portant le message « Arrêtez de tuer des enfants », slogan interprété comme une critique directe d’Israël. Avant le coup d’envoi, deux enfants palestiniens avaient même accompagné le président de l’UEFA pour la remise des médailles.

L’instance européenne a présenté la première enfant, Tala, comme souffrant d’un état de santé fragile et évacuée vers Milan en raison du manque d’équipements médicaux à Gaza. Le second, Mohammed, 9 ans, a été présenté comme ayant perdu ses parents et grièvement blessé « lors d’une frappe aérienne », selon les termes de l’UEFA.

En Israël, cette différence de traitement est dénoncée comme une preuve supplémentaire de « deux poids, deux mesures » et d’une politisation des événements sportifs. Les critiques accusent l’UEFA d’ignorer délibérément la détresse des otages israéliens, tout en offrant une tribune aux récits et symboles palestiniens, renforçant ainsi un sentiment d’injustice et de partialité sur la scène internationale.