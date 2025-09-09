La Vuelta écourtée à nouveau en raison de manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes

Articles recommandés -

La 16e étape de la Vuelta a España a été raccourcie mardi de huit kilomètres en raison d’une importante manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne près de la ligne d’arrivée, ont annoncé les organisateurs de la course cycliste.

Depuis le début de la compétition, plusieurs étapes du troisième grand tour cycliste mondial ont été perturbées par des protestations contre la présence de l’équipe Israel — Premier Tech. Ces manifestations, marquées par des drapeaux palestiniens et des slogans hostiles à Israël, visent à "dénoncer la guerre à Gaza et la politique israélienne".

La semaine précédente, la 11e étape, qui se terminait à Bilbao, avait déjà été neutralisée avant l’arrivée finale en raison de protestations similaires, empêchant de déclarer un vainqueur officiel. Ces interruptions répétées soulèvent des préoccupations croissantes sur la sécurité des coureurs et du public. Certains militants appellent même au retrait de l’équipe israélienne pour apaiser les tensions. Les organisateurs de la Vuelta tentent de maintenir la course tout en garantissant la sécurité des participants et des spectateurs. Ils ont assuré qu’ils continueraient à adapter le parcours si nécessaire pour éviter de nouveaux incidents, alors qu’il reste encore plusieurs étapes avant la fin de l’épreuve. Cette édition 2025 de la Vuelta est désormais marquée par une forte dimension politique, avec une course cycliste perturbée par un conflit géopolitique qui dépasse largement le cadre sportif.