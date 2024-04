Le BDS appelle à perturber le Tour de France et le Giro en raison de la participation d'une équipe israélienne

Le mouvement international BDS, qui promeut le boycott d'Israël dans tous les domaines, a publié une déclaration officielle sans précédent à ses partisans, les exhortant à perturber autant que possible le déroulement de deux des courses cyclistes les plus importantes au monde, le Tour de France et le Giro d'Italia, en signe de protestation contre la participation de l'équipe israélienne Israel Premier Tech. "Bloquez les routes contre le génocide", peut-on lire dans le communiqué.

"Israël commet un génocide contre les Palestiniens à Gaza, comme l'a statué la Cour pénale internationale", affirme le communiqué. "Les organismes sportifs internationaux ont l'obligation morale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le génocide, sous peine d'être pénalement responsables. Pourtant, deux des principales courses cyclistes au monde prévoient de permettre à la 'Team Génocide' de participer, aidant ainsi Israël à blanchir ses crimes les plus graves."

Le mouvement BDS poursuit en accusant Israël d'avoir "tué délibérément plus de 33 000 Palestiniens à Gaza", "d'utiliser intentionnellement la famine comme arme de guerre pour provoquer la faim à Gaza", "de tirer délibérément sur des Palestiniens cherchant désespérément le peu d'aide entrant à Gaza et sur les travailleurs humanitaires qui la fournissent" et "de commettre des meurtres sportifs, de tuer des athlètes palestiniens et de détruire des installations sportives palestiniennes".

Selon le communiqué, l'équipe cycliste israélienne a été créée par le milliardaire canado-israélien Sylvan Adams dans le but déclaré de "blanchir par le sport le régime d'occupation militaire et d'apartheid d'Israël vieux de 75 ans, et maintenant son génocide". Le BDS cite également des propos controversés supposés d'Adams sur le conflit.