Le CIO invitera des athlètes palestiniens aux JO de Paris même s'ils ne sont pas qualifiés

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré à l'AFP que six à huit athlètes palestiniens devraient participer aux Jeux olympiques de Paris, certains étant même invités par le CIO s'ils ne parviennent pas à se qualifier. "Nous nous sommes clairement engagés à ce que, même si aucun athlète (palestinien) ne se qualifiait sur le terrain [...], le CNO (Comité national olympique) de Palestine bénéficierait d'invitations, comme d'autres comités nationaux olympiques qui n'ont pas d'athlète qualifié", a-t-il déclaré vendredi lors d'un entretien au siège du CIO à Lausanne, en Suisse.

Bach a souligné que le CIO, "dès le premier jour du conflit" à Gaza, a "soutenu de nombreuses manières différentes les athlètes pour leur permettre de participer aux qualifications et de poursuivre leur entraînement". Le président du CIO a rejeté les suggestions selon lesquelles l'instance aurait traité différemment la Russie, suspendue de nombreux sports internationaux après son invasion de l'Ukraine, et Israël pour sa guerre à Gaza. "La situation entre Israël et la Palestine est complètement différente", a-t-il affirmé, soulignant avoir été impartial dans ses déclarations publiques sur l'Ukraine, l'attaque du Hamas contre Israël et les "conséquences horrifiantes" de la guerre à Gaza.

"Dès le premier jour, nous avons exprimé notre horreur, d'abord le 7 octobre, puis face à la guerre et ses conséquences horrifiantes", a déclaré Bach. "Nous avons toujours été très clairs, comme nous l'avons été avec l'invasion russe en Ukraine." Cette invitation d'athlètes palestiniens, même non qualifiés, témoigne de la volonté du CIO de promouvoir la participation universelle aux Jeux olympiques, malgré les conflits qui déchirent certaines régions du monde.