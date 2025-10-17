Le CIO "regrette profondément" la décision de l’Indonésie d’interdire l’entrée aux gymnastes israéliens

Le Comité international olympique (CIO) a exprimé vendredi ses « profonds regrets » après la décision de l’Indonésie de refuser des visas aux athlètes israéliens, les empêchant ainsi de participer aux Championnats du monde de gymnastique artistique prévus à Jakarta.

Malgré plusieurs jours de négociations menées par le CIO, en coordination avec la Fédération internationale de gymnastique (FIG), le Comité national olympique indonésien et le gouvernement local, aucune solution n’a pu être trouvée.

« Le CIO regrette vivement cette situation, surtout après les progrès vers un accord de paix constatés lors du Sommet de la paix au Caire, auquel assistait le président indonésien », indique l’organisation dans un communiqué.

L’Interdiction de participation a été justifiée par le ministre indonésien des Affaires juridiques, Yusril Ihza Mahendra, en raison de pressions exercées par des groupes religieux et du refus politique d’accueillir des athlètes venus d’un pays avec lequel l’Indonésie n’entretient aucune relation diplomatique officielle. La Fédération israélienne de gymnastique a qualifié cette décision de « choquante et déchirante », rappelant qu’elle va à l’encontre des principes de non-discrimination de la Charte olympique.

Le CIO a réaffirmé qu’il appartient aux pays hôtes et aux organisateurs de garantir la participation de tous les athlètes, sans restriction ni discrimination, quelle que soit la situation politique internationale.