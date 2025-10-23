Le CIO sanctionne lourdement l'Indonésie après son refus d'accueillir des athlètes israéliens

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé la suspension de toutes discussions avec le Comité olympique indonésien concernant l'organisation future de compétitions internationales. Cette sanction fait suite au refus des autorités indonésiennes d'accorder des visas aux athlètes israéliens devant participer aux 53e Championnats du monde de gymnastique artistique à Jakarta.

Pour l'Indonésie, les conséquences sont immédiates et dévastatrices : le pays ne pourra désormais plus se porter candidat à l'organisation des Jeux olympiques de 2036 ni des Jeux olympiques de la jeunesse de 2030, qui constituaient pourtant des ambitions sportives majeures pour la nation.

"Le CIO déplore profondément cette situation, d'autant plus qu'elle intervient à la suite des progrès significatifs observés en faveur d'un accord de paix lors du récent sommet de la paix en Égypte, comme en a été témoin le président de l'Indonésie", indique l'institution dans un communiqué. "Le sport doit demeurer un espace sûr, où les athlètes peuvent réaliser leurs rêves, sans être tenus responsables des décisions politiques prises."

Le gouvernement indonésien avait, de son côté, assumé pleinement sa décision : "Nous avons une politique fermement établie de ne pas avoir de contact avec Israël tant qu'il ne reconnaîtra pas l'existence d'une Palestine libre et souveraine", avait justifié le ministre indonésien des Affaires juridiques et des Droits humains, Yusril Ihza Mahendra.

La Fédération israélienne de gymnastique (IGF) avait tenté de faire valoir ses droits devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui avait rejeté ses requêtes visant à "garantir la participation de l'équipe israélienne" ou à "déplacer ou annuler ces championnats".

Parmi les athlètes ayant été exclus des championnats figurent des noms prestigieux, dont Artem Dolgophyat, champion du monde 2023 et médaillé d'or olympique au sol aux JO de Tokyo en 2020.