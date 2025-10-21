Le grand maître d'échecs juif Daniel Naroditsky décède subitement à l'âge de 29 ans

Le maître d'échecs juif américain Daniel Naroditsky est décédé subitement lundi à l'âge de 29 ans, deux semaines seulement avant son 30e anniversaire. Son club, le Charlotte Chess Center, a annoncé la nouvelle sans préciser les causes du décès, plongeant la communauté échiquéenne mondiale dans la stupeur.

Naroditsky était l'un des meilleurs joueurs d'échecs des États-Unis. Diplômé de l'Université Stanford, il avait obtenu son titre de grand maître à 18 ans en 2013. Il avait participé à cinq championnats américains et remporté plusieurs tournois juniors et jeunes, dont le Championnat du monde des jeunes.

Au-delà de ses performances sur l'échiquier, Naroditsky s'était imposé comme un créateur de contenu populaire, rassemblant 340 000 abonnés sur Twitch et près de 500 000 sur YouTube, où il partageait sa passion pour les échecs.

"Daniel était un joueur d'échecs talentueux, un éducateur et un membre apprécié de la communauté échiquéenne, admiré et respecté par les fans et les joueurs du monde entier", a déclaré le Charlotte Chess Center dans un communiqué au nom de la famille. "C'était aussi un fils aimant, un frère et un ami fidèle."

Si la cause officielle du décès n'a pas été précisée, la presse échiquéenne mondiale spécule sur un possible suicide suite aux accusations répétées de l'ancien champion du monde Vladimir Kramnik, qui affirmait que Naroditsky trichait lors de ses parties en ligne.

Ces accusations avaient refait surface environ 24 heures avant l'annonce du décès. "J'ai entendu parler d'un jeu étrange de Norditzky", avait écrit Kramnik sur Twitter. "Après vérification quelques heures plus tard, j'ai constaté que ces vidéos avaient été supprimées – c'est une façon de faire familière. Quelqu'un sait-il ce qui s'est passé ? Au final, c'est très courant dans le monde des échecs : leur seule préoccupation est de faire bonne figure et de prétendre qu'il n'y a aucun problème. Halte à cette hypocrisie."

Après l'annonce de la mort de Naroditsky, Kramnik a de nouveau publié un message sur Twitter qui a choqué la communauté : "Le prix payé est trop élevé, mais j'étais le seul à avoir dénoncé ses problèmes à long terme. Ses 'amis' ont pris soin de cacher et de supprimer les preuves, elles sont pourries jusqu'à la moelle."

Il a poursuivi : "J'ai fait tout ce que j'ai pu pour inciter les gens à agir rapidement, certains préfèrent me blâmer plutôt que de m'aider. C'est une terrible tragédie, j'espère qu'elle fera l'objet d'une enquête sérieuse."

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a rendu hommage au grand maître : "Daniel Naroditsky est décédé. C'était un joueur d'échecs, un commentateur et un éducateur talentueux. La FIDE présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Daniel."