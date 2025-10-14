Le logo Reebok retourné sur le maillot israélien après des tensions

Lors du match de qualification à la Coupe du monde 2026 contre la Norvège (5-0), samedi, la sélection israélienne a porté un maillot singulier : le logo de son équipementier Reebok y apparaissait… à l’envers. Selon L’Équipe, cette décision a été prise par la Fédération israélienne de football (IFA) à la suite de plusieurs semaines de tensions avec la marque américaine.

Fin septembre, Reebok — confrontée à des appels au boycott émanant du mouvement BDS (« Boycott, désinvestissement et sanctions ») — avait demandé à Israël de retirer son logo des maillots et des shorts de la sélection nationale. Une requête qui avait provoqué un vif malaise à Jérusalem, d’autant que l’entreprise est partenaire de l’IFA depuis février 2025, dans le cadre d’un contrat de deux ans.

Face au tollé, la société a finalement rétropédalé, assurant qu’elle n’avait pas l’intention de rompre son partenariat. Mais le geste a laissé des traces : pour marquer son mécontentement, la fédération israélienne a choisi de retourner le logo Reebok et d’effacer le nom de la marque sur ses maillots, un acte à la fois symbolique et politique.

Avant Reebok, Adidas et Puma, anciens équipementiers de la sélection (respectivement entre 2008 et 2018, puis entre 2018 et 2024), avaient eux aussi été la cible d’appels au boycott. Début 2025, la marque italienne Erreà, pressentie pour prendre la relève, s’était finalement retirée avant la livraison des maillots officiels.