Le Maccabi Haïfa veut prolonger le champion d'Afrique sénégalais Abdoulaye Seck

Le Maccabi Haïfa prépare activement sa rencontre de samedi face à l’Ironi Tibériade, avec plusieurs retours importants attendus dans le groupe. Le défenseur central Abdoulaye Seck, accueilli mardi dans une ambiance festive après son sacre à la Coupe d’Afrique des nations, est de nouveau disponible, tout comme Eitan Azoulay et Djordje Jovanović, remis de blessure.

Abdoulaye Seck devrait retrouver une place de titulaire en défense centrale, au détriment de Lisb Issaat, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Au-delà de l’aspect sportif immédiat, le dossier contractuel du défenseur sénégalais est également à l’ordre du jour. Son contrat arrivant à échéance en fin de saison, le club entend ouvrir rapidement des discussions pour une prolongation, alors que le joueur est désormais libre de négocier avec d’autres équipes en vue de l’été prochain.

Très apprécié par le staff technique, Abdoulaye Seck bénéficie d’une solide cote en interne. Malgré son âge (33 ans), la direction du Maccabi Haïfa estime qu’il est difficile de recruter en Israël un défenseur d’un niveau comparable. Le club espère donc parvenir à un accord, le joueur étant susceptible de réclamer un engagement d’au moins deux saisons supplémentaires.

Dans l’entrejeu, Eitan Azoulay figure également parmi les options envisagées pour le prochain match, après la prestation jugée décevante du milieu de terrain lors de la défaite contre le Maccabi Netanya, et notamment celle de Peter Agbede. L’entraîneur Barak Bakhar hésite toutefois entre une titularisation immédiate et un retour progressif, une décision qui devrait être tranchée dans les prochains jours.

En revanche, le Français Pierre Cornud manquera la rencontre contre Tibériade en raison d’une suspension. Le latéral gauche a également fait parler de lui à l’entraînement, où il a été exclu d’une séance après une altercation avec Sof Podgoreanu. Un épisode qui s’inscrit dans la continuité de son comportement nerveux lors du dernier match et qui pourrait lui valoir une sanction disciplinaire interne.