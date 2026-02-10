Le Paris Basketball adopte la définition de l'antisémitisme de l’IHRA

Le club de Paris Basketball a franchi une étape symbolique majeure en devenant le troisième club de l’Euroligue à adopter officiellement la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA). Cette décision marque un engagement clair du club parisien au-delà du terrain, dans un contexte de recrudescence des discours de haine en Europe.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme "One Team One People" (Une équipe, un peuple), porté par le Center for Jewish Impact (CJI), qui vise à fixer des lignes rouges contre l’antisémitisme dans le sport et dans la société. La cérémonie s’est tenue à Munich, à l’invitation du Bayern Munich Basketball, à proximité de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah qui a eu lieu le 27 janvier, en présence de responsables sportifs, diplomatiques et de représentants des communautés juives.

En adoptant la définition de l’IHRA, Paris Basketball rejoint une dynamique déjà engagée par d’autres clubs européens, notamment l'Hapoel Tel Aviv et le Partizan Belgrade. Cette avancée fait également suite à une réunion stratégique organisée à Paris en octobre dernier, réunissant dirigeants de clubs et représentants de l’UNESCO, afin de réfléchir au rôle du sport dans la promotion des valeurs démocratiques et humaines.

Présent lors de la cérémonie, Robert Singer, président du CJI, a salué un engagement qu’il qualifie d’historique. Selon lui, le sport constitue un langage universel capable de créer du lien et du dialogue, même dans un climat marqué par la montée de l’antisémitisme et des fractures sociales. L’adhésion d’un club emblématique comme le Paris Basketball, a-t-il souligné, représente une victoire pour la tolérance et pour une lutte ferme et assumée contre toutes les formes de haine.