Le président de la FIFA s’oppose au boycott d’Israël

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé contre toute tentative de boycott d’Israël dans les compétitions internationales de football et a appelé, dans le même temps, à la levée de la suspension imposée à la Russie depuis près de quatre ans.

Dans un entretien accordé à Sky News, Gianni Infantino a qualifié l’idée d’exclure Israël du football mondial de « défaite ». Des responsables de l’Association palestinienne de football et plusieurs acteurs internationaux ont demandé à la FIFA de suspendre Israël en raison de sa conduite de la guerre à Gaza. Jusqu’à présent, l’instance dirigeante du football mondial a toutefois reporté à plusieurs reprises tout vote sur une telle mesure.

Infantino a rappelé la position qu’il avait déjà exprimée en octobre dernier, peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Selon lui, la FIFA n’a ni la vocation ni la capacité de résoudre des crises géopolitiques. En revanche, elle doit promouvoir le football comme un vecteur d’unité, d’éducation, de culture et de valeurs humanitaires.

Allant plus loin, le président de la FIFA a estimé que l’organisation devrait inscrire dans ses statuts un principe clair : ne jamais exclure un pays des compétitions en raison des actes de ses dirigeants politiques.

Concernant Moscou, suspendue après l’invasion de l’Ukraine, Infantino a jugé que cette sanction devait « définitivement » prendre fin. Selon lui, la mise à l’écart de la Russie n’a produit aucun résultat concret, si ce n’est davantage de frustration et de ressentiment.