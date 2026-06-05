Le propriétaire d'un club polonais refuse de négocier avec le Maccabi Tel-Aviv et compare Israël aux nazis

La polémique enfle en Pologne après les déclarations du propriétaire de Pogon Szczecin, Alex Haditaghi, qui a confirmé avoir rejeté une approche du Maccabi Tel Aviv FC pour deux de ses joueurs, tout en comparant sa décision à un refus hypothétique de faire affaire avec l’Allemagne nazie.

Selon le média polonais Meczyki, le club israélien s’était renseigné sur le défenseur central grec Dimitrios Keramitsis et le latéral gauche brésilien Leo Borges. Les discussions n’ont toutefois jamais réellement commencé, le propriétaire du club polonais ayant décidé d’écarter toute négociation.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’homme d’affaires d’origine iranienne a expliqué son choix par des considérations politiques et morales. Tout en affirmant que le sport devrait normalement dépasser les frontières et les divisions politiques, il a estimé qu’il n’était pas acceptable, selon lui, de conclure actuellement des accords avec un club représentant Israël.

Alex Haditaghi a accusé l’État hébreu de commettre des actes qu’il qualifie de "génocide" et de violences contre des civils à Gaza, au Liban et en Iran. Il a affirmé que certaines situations imposaient de faire passer les principes moraux avant les intérêts économiques.

La partie la plus controversée de sa déclaration concerne toutefois la comparaison qu’il a établie avec l’Allemagne nazie. Le dirigeant a déclaré que, s’il avait vécu à cette époque, il n’aurait pas accepté de faire des affaires avec un club représentant le régime nazi, ajoutant qu’il appliquait aujourd’hui le même "standard moral" dans sa décision de ne pas négocier avec le Maccabi Tel-Aviv.

Concluant son message, le propriétaire de Pogon Szczecin a indiqué qu’il espérait qu’un jour le football puisse à nouveau être uniquement une affaire de sport. Pour l’heure, il a assuré que son club ne poursuivrait aucun contact avec le champion israélien dans le cadre de ce dossier de transfert.