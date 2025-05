Le PSG élimine Arsenal et se hisse en finale de la Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en battant Arsenal 2-1 mercredi soir au Parc des Princes, pour un score cumulé de 3-1. Les Parisiens affronteront l'Inter Milan le 31 mai à Munich. C'est la deuxième fois que le PSG atteint la finale de la plus prestigieuse compétition européenne, après l'édition 2020 où le club avait échoué face au Bayern Munich dans la "bulle" de Lisbonne.

Malgré l'absence d'Ousmane Dembélé au coup d'envoi, buteur à l'aller, les Parisiens ont pris l'avantage grâce à une frappe spectaculaire de Fabian Ruiz à la 27ᵉ minute. Arsenal, dominateur en début de match, s'est heurté à un Gianluigi Donnarumma impérial. Le gardien italien, déjà brillant à Londres, a réalisé plusieurs arrêts décisifs, notamment face à Odegaard et Saka.

Le match a basculé à la 72ᵉ minute lorsqu'Achraf Hakimi, servi par Dembélé tout juste entré en jeu, a inscrit le deuxième but parisien. La réduction du score de Saka (76ᵉ) et sa grosse occasion manquée face au but vide (80ᵉ) n'ont pas suffi aux Gunners. Luis Enrique pourrait devenir le deuxième entraîneur à réaliser un triplé avec deux clubs différents, après Guardiola. Le PSG, champion de France, disputera également la finale de la Coupe contre Reims.

Ironie du sort, c'est après le départ de ses stars (Messi, Neymar, Mbappé) que Paris se retrouve à une victoire du sacre tant convoité par ses propriétaires qataris. Ce succès confirme la stratégie du club qui, sans ses vedettes, a misé sur un collectif équilibré. De son côté, Arsenal termine une nouvelle saison sans trophée, malgré un parcours qui l'a vu éliminer le Real Madrid en quarts.