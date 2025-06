Le PSG s'offre sa première Ligue des champions après un festival 5-0 face à l'Inter

Le Paris Saint-Germain a décroché sa première Ligue des champions en dominant largement l'Inter Milan 5-0 à Munich, samedi soir. Une victoire historique qui constitue le plus large succès jamais enregistré en finale de la compétition européenne. Dès l'entame, les hommes de Luis Enrique ont imposé leur rythme. Achraf Hakimi a ouvert le score à la 12e minute, servi par Désiré Doué après un mouvement collectif initié par Vitinha. Huit minutes plus tard, le jeune prodige français a doublé la mise d'une frappe précise, alimenté par Ousmane Dembélé.

En seconde période, Doué a confirmé son statut de héros du match en inscrivant son deuxième but personnel à la 63e minute. "Du haut de ses 19 ans, il s'offre un doublé et célèbre en enlevant son maillot devant la tribune parisienne", rapportaient les observateurs présents. Khvicha Kvaratskhelia a ajouté le quatrième but à la 73e minute avant que Senny Mayulu, autre Titi parisien, n'ait parachevé le festival offensif en fin de rencontre (87e).

Cette consécration a mis fin à quatorze années d'attente depuis le rachat du club par QSI en 2011. Le PSG a ainsi effacé les souvenirs douloureux, notamment la remontada de 2017 et la finale perdue de Lisbonne en 2020.Ayant aligné le plus jeune onze de l'histoire d'une finale de Ligue des champions, Luis Enrique a réalisé son pari audacieux. Les supporters parisiens, présents en masse à Munich comme au Parc des Princes, ont pu enfin savourer ce titre continental historique qui place Paris sur le toit de l'Europe.