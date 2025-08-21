Articles recommandés -

Le 18 septembre 2025, Tel Aviv accueillera le retour du "Tapuzina Singles Run", la course de l'amour qui reprend après une année d'interruption due à la guerre. Cet événement sportif et social unique en Israël combine activité physique, musique live, festival à grande échelle et espaces de rencontres dans une atmosphère décontractée et informelle.

L'initiative, menée par la municipalité de Tel Aviv-Jaffa, le groupe RGE et la marque Tapuzina, attire des milliers de jeunes de tout le pays pour une course qui mélange sport, musique et nouveaux liens sociaux. Il s'agit de la troisième édition de cet événement innovant.

Tel Aviv-Jaffa s'impose comme le cadre naturel de cette manifestation : 83% de ses habitants pratiquent une activité physique, l'un des taux les plus élevés d'Israël, tandis que 45% des résidents de plus de 15 ans sont célibataires. L'événement transcende les frontières géographiques et générationnelles : 50% des participants viennent de tout le pays, du nord au sud, avec des âges allant de 18 à plus de 70 ans et une moyenne d'environ 34 ans.

Environ 8 000 coureurs sont attendus sur deux distances, 5 km et 10 km, avec départ et arrivée au "Complexe du Phare", qui constituera le cœur battant de l'événement. Le phare ne sera pas seulement le point d'arrivée de la course, mais aussi un symbole de nouvelles connexions, de nouveaux départs et peut-être de moments romantiques qui feront naître quelque chose dans les cœurs.

À l'issue de la course, tous les participants ainsi que le grand public non-coureur seront invités à participer à un festival social qui se prolongera tard dans la nuit. La partie sociale comprendra un concert live de Tuna sur la scène principale, suivi d'une soirée DJ jusqu'aux petites heures du matin.

Aux côtés de la scène principale fonctionneront des zones de rafraîchissement, des stands de marques et d'activités, ainsi que des espaces de rencontres innovants comme le speed dating, les rencontres en bus et le "dating extrême". Un espace VIP fermé sera aménagé pour les invités.

Les éditions précédentes ont déjà donné naissance à des centaines de nouveaux couples, et il y a quelques mois, le premier couple de participants s'est même marié, tandis que d'autres couples se dirigent déjà vers la houppa (dais nuptial).