Le syndicat palestinien de football demande des sanctions contre Israël lors du congrès de la FIFA

Une proposition de la Fédération palestinienne de football adressée aux 211 fédérations membres de la FIFA appelle à "des sanctions appropriées, avec effet immédiat, contre les équipes israéliennes", selon des documents de la FIFA publiés tard mercredi soir, un mois avant la réunion du 17 mai.

La motion fait état de "violations du droit international commises par l'occupant israélien en Palestine, en particulier à Gaza" et cite les engagements statutaires de la FIFA en matière de droits de l'homme et de lutte contre la discrimination.

"Toutes les infrastructures de football à Gaza ont été soit détruites, soit sérieusement endommagées, y compris le stade historique d'Al-Yarmuk", écrit la fédération palestinienne, qui affirme que les fédérations d'Algérie, d'Irak, de Jordanie, de Syrie et du Yémen soutiennent la motion du congrès. Le dernier appel à sanctionner le football israélien ne sera pas soutenu par la FIFA, et il est peu probable qu'il progresse parce qu'Israël peut compter sur un soutien mondial, y compris de la part de l'UEFA, l'instance européenne du football qui compte 55 membres et qu'il a rejointe il y a 30 ans. Un accord de coopération a également été signé la semaine dernière entre des responsables israéliens et la CONMEBOL, l'instance sud-américaine du football. Le football palestinien cite l'exemple des équipes russes qui ont été bannies des compétitions internationales par la FIFA et l'UEFA lors de l'invasion militaire de l'Ukraine qui a débuté en février 2022. Les équipes nationales et les clubs israéliens ont continué à participer aux compétitions de l'UEFA depuis les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont déclenché la guerre à Gaza, bien que les matchs à domicile ont été joués en Hongrie et à Chypre, deux pays neutres, pour des raisons de sécurité. Lors de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris en juillet, Israël participera au tournoi de football masculin et a pris part au tirage au sort du tournoi le mois dernier. Israël a été placé dans un groupe qui affrontera le Mali, pays à majorité musulmane, le Paraguay et une équipe asiatique qui n'a pas encore été désignée.

La fédération palestinienne affirme dans sa proposition à la FIFA, qu'il y a de fortes chances que certaines associations de football refusent de jouer contre Israël".