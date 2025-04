Les escrimeurs suisses s'excusent après avoir snobé l'hymne israélien

L'équipe suisse d'escrime des moins de 23 ans a présenté ses excuses lundi après avoir provoqué une vive polémique en tournant le dos au drapeau israélien lors de la cérémonie des médailles aux Championnats d'Europe en Estonie, rapporte The National. Médaillés d'argent derrière Israël et devant l'Italie, les escrimeurs suisses se sont détournés pendant que retentissait l'hymne national israélien "Hatikva". Ce geste a suscité de vives condamnations tant en Suisse qu'à l'international. Dans un communiqué publié sur la page Instagram de la Fédération suisse d'escrime, les athlètes Ian Hauri, Theo Brochard, Jonathan Fuhrimann et Sven Vineis ont exprimé leurs regrets, soulignant que leur attitude ne démontrait "aucun mépris pour Israël".

"Nous souhaitions manifester notre malaise et notre empathie face au contexte actuel de grande souffrance humaine affectant toutes les parties dans ce conflit", ont-ils déclaré, sans mentionner explicitement la guerre à Gaza. "Ce n'était pas une déclaration politique et ne reflétait aucun rejet d'Israël." Les escrimeurs ont rappelé avoir "félicité et serré la main de l'équipe israélienne avant et après la cérémonie du podium" et présenté leurs "sincères excuses à quiconque s'est senti blessé".

L'ambassadeur suisse en Israël, Simon Geissbühler, avait déjà adressé dimanche des excuses au ministère israélien des Affaires étrangères. "Je déplore personnellement, mais aussi au nom de Swiss Fencing, le comportement de nos athlètes", a-t-il écrit, soulignant qu'"une cérémonie de remise de prix ne doit en aucun cas être détournée pour des déclarations politiques".

La présidente du Comité olympique israélien, Yael Arad, a fermement condamné l'incident : "L'équipe suisse a choisi d'affronter sa défaite sur le podium avec une provocation qui contrevient non seulement aux valeurs olympiques, mais aussi au fait que la Suisse a déclaré le Hamas organisation terroriste après le 7 octobre."