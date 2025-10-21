Basket : les matchs d'Euroligue de retour en Israël

Après plus d’un an d’absence, les matchs de l’Euroligue devraient à nouveau se tenir en Israël à partir du 1er décembre. Cette décision de principe a été adoptée ce mardi par les instances dirigeantes de la plus prestigieuse compétition européenne de basketball, à la suite des garanties de sécurité et de stabilité fournies par le Maccabi Tel Aviv, soutenu par les autorités israéliennes.

Ce retour marque un tournant : depuis le début du conflit, les clubs israéliens ont été contraints de disputer leurs matchs européens sur terrain neutre, principalement en Europe. Cette situation a engendré des pertes économiques et symboliques notables pour le sport local.

Fait inédit cette saison, deux formations israéliennes évoluent en Euroligue : le Maccabi Tel Aviv et l’Hapoel Tel Aviv. Ce dernier affiche un très bon départ avec quatre victoires pour une seule défaite, face à son rival local, tandis que le Maccabi connaît un début plus difficile.

Le dernier match d’Euroligue disputé en Israël remonte au 5 octobre 2023, quelques jours seulement avant l’attaque du 7 octobre. Ce jour-là, le Maccabi Tel Aviv s’était imposé face au Partizan Belgrade.

Des figures influentes de l’Euroligue, telles que Manos Papadopoulos (Hapoel Tel Aviv) et Dimitris Itoudis (président du comité des entraîneurs), auraient œuvré en coulisses pour convaincre les instances de relancer les matchs en Israël. Le soutien public de Tony Parker, propriétaire du club français de Villeurbanne, ainsi que celui du CSKA Moscou, toujours suspendu de compétition mais détenteur de droits de vote, ont également pesé dans la balance.

Le ministre israélien de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a salué cette annonce : "C’est un signal fort qui témoigne du retour d’Israël sur la scène internationale. Le sport est un langage universel et un pont entre les peuples. Nous accueillons avec joie les équipes, les officiels et les supporters. » Selon le ministre, cette décision reflète une évolution du climat diplomatique autour d’Israël, notamment après la conclusion de l’accord pour la libération des otages.