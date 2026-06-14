Les New York Knicks sacrés champions NBA pour la première fois depuis 53 ans

Les New York Knicks ont remporté leur premier titre NBA depuis 1973 en s’imposant 94 à 90 face aux San Antonio Spurs lors du cinquième match des Finales.

Portés par un immense Jalen Brunson, auteur de 45 points, les Knicks ont conclu la série en cinq rencontres et décroché le troisième championnat de leur histoire. Le meneur new-yorkais a été élu MVP des Finales après avoir joué un rôle décisif tout au long du parcours de son équipe.

Comme lors des précédents matchs de la série, les Spurs ont pourtant démarré fort et compté plusieurs avances à deux chiffres. Mais les Knicks ont progressivement refait leur retard avant de prendre l’avantage pour la première fois à 3 minutes et 40 secondes de la fin de la rencontre.

Malgré le soutien de leur public à San Antonio, les Texans n’ont pas réussi à inverser la tendance dans les dernières minutes. New York a conservé son avance jusqu’au buzzer final pour mettre un terme à plus d’un demi-siècle d’attente.

Ce sacre vient couronner une campagne exceptionnelle des Knicks, qui n’ont concédé que trois défaites durant l’ensemble des séries éliminatoires. Quelques jours auparavant, la franchise avait déjà marqué les esprits en réalisant l’un des plus grands retours de l’histoire des Finales NBA.

Longtemps considérés comme les éternels déçus du championnat nord-américain, les Knicks renouent enfin avec leur glorieux passé et offrent à leurs supporters un titre historique qui échappait à la franchise depuis 53 ans.