Les ultras du Celtic Glasgow appellent au boycott d'Israël dans le football international

Les supporters ultras du Celtic Glasgow ont déployé une banderole géante portant l'inscription "Carton rouge pour Israël" lors du match à domicile contre le Bayern Munich mercredi soir. Cette action, menée par le groupe "Green Brigade", s'accompagnait d'un drapeau palestinien. L'initiative vise à faire pression sur l'UEFA et la FIFA pour suspendre Israël des institutions sportives et des compétitions internationales. Les ultras ont distribué des tracts dans le stade expliquant leur démarche : "En agissant ainsi (la suspension d'Israël), vous ne ferez pas seulement ce qui est juste, mais vous rejoindrez des supporters de football consciencieux et courageux à travers le monde qui adopteront le même message."

Dans leurs tracts, les supporters accusent Israël de "génocide et de nettoyage ethnique", évoquant également "la mort de centaines de footballeurs et athlètes palestiniens durant la guerre". Cette manifestation s'inscrit dans une série d'actions similaires observées dans plusieurs stades européens depuis le début du conflit.

La "Green Brigade", connue pour ses positions politiques marquées, a régulièrement utilisé les tribunes du Celtic Park comme plateforme d'expression de ses convictions. Cette nouvelle action intervient dans un contexte de débats croissants sur la place d'Israël dans les compétitions sportives internationales.