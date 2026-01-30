Ligue des champions : le PSG hérite de Monaco, le Real Madrid retrouve Benfica en Play-offs

Le tirage au sort des play-offs de la Ligue des champions, effectué vendredi à Nyon, a livré son verdict et réservé une affiche franco-française au Paris Saint-Germain. Le club parisien affrontera l’AS Monaco pour une place en huitièmes de finale, dans une double confrontation programmée les 17 ou 18 février pour le match aller, puis les 24 ou 25 février pour le retour.

Comme la saison dernière, où le PSG avait largement dominé Brest à ce stade de la compétition, le champion d’Europe se mesurera donc à un autre représentant de la Ligue 1. La première manche se jouera au stade Louis-II, avant un retour décisif au Parc des Princes une semaine plus tard. Le vainqueur de ce duel retrouvera ensuite le FC Barcelone ou Chelsea en huitièmes de finale, prévus à la mi-mars.

Cette affiche promet d’autant plus que les Monégasques ont déjà battu le PSG cette saison en championnat (1-0), grâce à un but de Takumi Minamino, aujourd’hui indisponible après une grave blessure au genou. En phase de ligue européenne, Paris a connu une fin de parcours délicate, avec deux matches nuls et une défaite lors de ses trois dernières rencontres, terminant à la 11e place. Monaco, de son côté, a validé son billet pour les play-offs en arrachant un match nul face à la Juventus (0-0) lors de la dernière journée.

Autre affiche très attendue de ces play-offs : le Real Madrid croisera de nouveau Benfica, seulement trois semaines après leur confrontation spectaculaire. Les Portugais s’étaient alors qualifiés de manière inattendue, grâce à un but inscrit dans les dernières secondes par leur gardien Anatoliy Troubine, pour s’imposer 4-2 au terme d’un scénario renversant.

Ce tirage au sort annonce des play-offs riches en chocs européens et en enjeux, avec plusieurs confrontations au parfum de revanche avant l’entrée dans le tableau final de la Ligue des champions.