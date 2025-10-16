Ligue Europa : les supporters du Maccabi Tel-Aviv interdits de match à Aston Villa

Le club anglais Aston Villa a annoncé jeudi qu’aucun supporter du Maccabi Tel-Aviv ne serait autorisé à assister à la rencontre de Ligue Europa entre les deux équipes, prévue le 6 novembre à Birmingham. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité publique, selon les autorités locales.

Le club explique avoir suivi les recommandations du Safety Advisory Group (SAG), l’organisme chargé de la sécurité autour du stade de Villa Park. La police des Midlands de l’Ouest a en effet fait part de ses « inquiétudes quant à sa capacité à gérer de potentielles manifestations » en marge de la rencontre. Aston Villa précise être en contact avec le club israélien et les autorités locales pour garantir « la sécurité des supporters présents et des habitants de Birmingham ».

La police britannique a classé le match à “haut risque”, en s’appuyant sur des incidents récents impliquant le club israélien. En novembre 2024, lors d’un match contre l’Ajax Amsterdam, des affrontements violents avaient éclaté : des supporters du Maccabi avaient été agressés dans les rues de la capitale néerlandaise. Face à ce contexte tendu et au risque de débordements, les autorités britanniques ont donc préféré interdire tout déplacement des fans israéliens pour cette rencontre européenne.