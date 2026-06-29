Manor Solomon affirme qu'un coéquipier marocain a refusé de lui serrer la main en raison de sa nationalité israélienne

L'ailier israélien Manor Solomon garde un très mauvais souvenir de son passage à Villarreal lors de la saison dernière. Dans une interview accordée à la chaîne israélienne Sport 5, le joueur est revenu sur les difficultés sportives et personnelles qu'il dit avoir rencontrées en Espagne.

Parmi les épisodes qui l'ont le plus marqué, Solomon affirme qu'un coéquipier marocain refusait tout contact avec lui.

« Il y avait un Marocain dans le vestiaire qui ne me serrait pas la main. Il ne venait pas me féliciter après les buts. Je ne voulais pas rester là-bas. Mentalement, cela a été très difficile dès le début. Je n'avais jamais vécu cela dans aucun autre club », a-t-il déclaré.

Arrivé à Villarreal en toute fin de mercato pour remplacer Yeremy Pino, transféré à Crystal Palace, Solomon n'a disputé que huit rencontres toutes compétitions confondues avant d'être prêté à la Fiorentina dès le mercato hivernal.

Le joueur explique également avoir souffert d'un manque d'accompagnement à son arrivée en Espagne.

« En Angleterre, tout est organisé. Dès que vous signez, tout le monde vous contacte. En Espagne, personne ne me parlait, sauf l'entraîneur qui parlait anglais. Heureusement, un employé israélien du club m'a aidé. Sinon, j'étais seul », raconte-t-il.

Sur le plan sportif, Solomon dit avoir rapidement compris qu'il ne faisait plus partie des plans de l'entraîneur Marcelino.

En dehors du terrain, l'international israélien affirme avoir été la cible de nombreux messages de haine sur les réseaux sociaux après son arrivée en Liga.

Il évoque notamment le déplacement à Séville, où il assure avoir été insulté par les ultras locaux pendant son échauffement.

« Ils ont brandi un drapeau palestinien devant moi ainsi qu'un drapeau israélien taché de sang. Ils n'ont aucune idée de ce que nous vivons réellement », affirme-t-il.

Soutien affiché du gouvernement israélien après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, Manor Solomon a régulièrement fait l'objet de critiques au cours de sa carrière, aussi bien en Espagne qu'en Angleterre.

Lors de sa présentation à Villarreal, il avait toutefois assuré vouloir rester à l'écart des débats politiques.

« Je suis ici pour jouer au football, pas pour parler politique. Je suis israélien et j'en suis fier, mais je suis ici pour jouer au football », avait-il déclaré.