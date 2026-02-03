Manor Solomon : son agent dénonce un climat hostile aux joueurs israéliens en Espagne

À seulement 26 ans, Manor Solomon a déjà connu un parcours dense dans le football européen. L’international israélien, sous contrat avec Tottenham Hotspur, a été prêté l’été dernier à Villarreal avant de rejoindre, dès le mercato hivernal, la Fiorentina. Un choix défendu sans réserve par son agent, Shlomi Ben Ezra.

Interrogé sur les ondes de la radio sportive israélienne, l’agent a estimé que la Fiorentina représentait une « excellente option » pour le milieu offensif. Solomon y bénéficie de temps de jeu régulier et le club italien dispose d’une option d’achat fixée à 10 millions d’euros à l’issue de son prêt. « À ce prix-là, c’est une opportunité rare. Il joue, il vit dans un environnement idéal et le choix a été simple », a-t-il souligné, précisant que le joueur quitterait le club en cas de relégation.

Ben Ezra a également tenu à réfuter toute idée de régression sportive. Selon lui, Solomon a toujours répondu présent lorsqu’il a joué, malgré une blessure sérieuse en 2023 et un nouveau pépin physique lors de la préparation estivale. Une offre de Southampton aurait été écartée, le joueur refusant d’évoluer en deuxième division anglaise.

Mais ce sont surtout ses propos sur l’Espagne qui ont marqué les esprits. « Aucun Israélien ne devrait jouer en Espagne », a-t-il affirmé, évoquant une « incitation financée et organisée » contre les joueurs israéliens. Il a dénoncé un climat politique et médiatique hostile, affirmant que ces campagnes « infiltrent tous les niveaux », y compris le football professionnel.

Selon lui, ce contexte expliquerait en partie les difficultés rencontrées par des joueurs israéliens dans le championnat espagnol et justifie pleinement le choix de l’Italie pour la suite de la carrière de Manor Solomon.