Match à Birmingham : le Maccabi Tel-Aviv renonce à ses supporters par crainte pour leur sécurité

Le Maccabi Tel Aviv a annoncé lundi soir qu'il renonçait à attribuer des billets pour le match d'Europa League contre Aston Villa prévu le 6 novembre à Birmingham, invoquant des préoccupations sécuritaires pour ses supporters.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le club a expliqué sa décision : "Le bien-être et la sécurité de nos fans sont primordiaux et, après avoir appris de dures leçons, nous avons pris la décision de refuser toute allocation offerte au nom des fans visiteurs."

Le club a ajouté : "Nous espérons que les circonstances changeront et nous sommes impatients de pouvoir jouer à Birmingham dans un environnement sportif dans un avenir proche."

Cette décision intervient malgré les efforts du gouvernement britannique pour revenir sur l'interdiction initiale des supporters israéliens, décidée la semaine dernière par le groupe consultatif local de sécurité (SAG) couvrant Villa Park.

Le Maccabi Tel Aviv a dénoncé ce qu'il considère comme une campagne de diffamation contre ses supporters. "Il est clair que divers groupes bien établis cherchent à diffamer la base de supporters du Maccabi Tel Aviv, dont la plupart n'ont rien à voir avec le racisme ou le hooliganisme de quelque nature que ce soit, et exploitent des incidents isolés à leurs propres fins sociales et politiques", affirme le communiqué.

Le club souligne que "ces mensonges haineux ont créé une atmosphère toxique qui suscite de réelles inquiétudes quant à la sécurité des supporters souhaitant assister au match".

Pour contrer ces accusations, le Maccabi Tel Aviv a mis en avant sa diversité et ses valeurs d'inclusion : "Notre équipe première est composée de joueurs musulmans, chrétiens et juifs, et notre communauté de supporters est composée de personnes issues de tous horizons ethniques et religieux."

Le club a également affirmé travailler "sans relâche pour éradiquer le racisme parmi les plus extrémistes de notre communauté de supporters", tout en condamnant "toute opinion méprisable qui n'a pas sa place dans le monde du football".

La décision initiale d'interdiction s'inscrivait dans un contexte tendu. La police des West Midlands avait classé l'événement comme "à haut risque", citant "des renseignements actuels et des incidents antérieurs, notamment des affrontements violents et des crimes haineux survenus lors du match de l'UEFA Europa League 2024 entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv à Amsterdam".

Birmingham a également été le théâtre de rassemblements pro-palestiniens depuis le début de la guerre de Gaza entre Israël et le Hamas.

L'interdiction initiale avait suscité une vive controverse politique en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Keir Starmer avait appelé à l'annulation de cette décision, et la secrétaire d'État à la Culture, Lisa Nandy, avait déclaré à la Chambre des communes que le pays "devrait être consterné" par le fait que l'évaluation était "basée en grande partie sur le risque posé aux supporters présents qui soutiennent le Maccabi parce qu'ils sont israéliens et parce qu'ils sont juifs".