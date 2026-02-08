Milan-Cortina 2026 : l'équipe israélienne de Bobsleigh victime d'un cambriolage

À quelques jours de la fin de leur préparation pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, les membres de l’équipe israélienne de bobsleigh ont été victimes d’un cambriolage en Italie. L’information a été révélée par AJ Edelman, pilote de l’équipe et ancien athlète olympique en skeleton, à travers plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux.

Selon Edelman, l’appartement utilisé par certains athlètes israéliens durant leur stage de préparation a été fouillé, et de nombreux effets personnels ont été dérobés. Parmi les objets volés figurent des passeports, des équipements sportifs, des valises, des chaussures, ainsi que "des milliers de dollars" en liquide. Une enquête policière a été ouverte, mais les circonstances précises du vol n’ont pas été rendues publiques.

Malgré cet incident, l’équipe n’a pas interrompu son programme. "Une violation grave", a écrit Edelman, saluant toutefois l’état d’esprit de ses coéquipiers, retournés s’entraîner le jour même. Il y voit une illustration de ce qu’il appelle "l’esprit israélien", capable de continuer à avancer malgré les difficultés.

Tous les membres de la délégation n’étaient pas présents sur place au moment des faits. Certains athlètes n’ont pas encore rejoint l’Italie et ne doivent quitter leur base d’entraînement, dont l’emplacement n’a pas été communiqué, que dans le courant de la semaine. Contacté par l’Associated Press, Edelman a précisé qu’il se trouvait lui-même en Italie, mais pas sur le lieu du cambriolage.

L’entraîneur de l’équipe, Itamar Shprinz, était quant à lui présent dans l’appartement concerné, sans que l’on sache s’il a été témoin direct des faits ou simplement à proximité au moment du vol. Le Comité olympique israélien n’a, pour l’instant, pas souhaité commenter l’incident.

Ces Jeux de Milan-Cortina marqueront une première historique pour Israël en bobsleigh. Le pays a décroché sa qualification après que la Grande-Bretagne a renoncé à l’une de ses places attribuées. Israël, premier sur la liste d’attente, a alors accepté l’invitation lorsque les derniers quotas olympiques ont été libérés.

Si cet épisode survient dans un contexte peu idéal, il n’a visiblement pas entamé la détermination de la jeune équipe, décidée à mener à bien sa préparation avant ses débuts olympiques.