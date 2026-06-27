Mondial 2026 : des drapeaux arc-en-ciel affichés lors du match entre l'Iran et l'Égypte

Le match de Coupe du monde entre l'Iran et l'Égypte, disputé à Seattle, s'est déroulé dans une atmosphère particulière, marquée par la présence de nombreux drapeaux arc-en-ciel et d'initiatives en faveur des droits des personnes LGBTQ+, malgré les protestations des deux fédérations.

La rencontre coïncidait avec la « Pride Match », un événement organisé par la ville de Seattle pour célébrer le Mois des fiertés. Autour du stade, des supporters arboraient des écharpes aux couleurs de la Pride, des maquillages arc-en-ciel et des drapeaux distribués par une organisation de défense des droits humains.

Des associations locales ont également invité de jeunes participants à assister au match, affirmant vouloir mettre en avant le caractère inclusif de Seattle. « C'est une occasion de montrer au monde ce qu'est Seattle. Seattle est une ville inclusive, et elle l'a toujours été », a déclaré Stacy Harbour, responsable d'une organisation LGBTQ+.

L'Iran et l'Égypte avaient pourtant demandé à la FIFA d'annuler toute référence à la Pride lors de cette rencontre. Dans un communiqué, la Fédération iranienne a indiqué avoir reçu l'assurance qu'« aucune cérémonie ou activité promotionnelle liée à cette question n'aurait lieu à l'intérieur du stade ou dans le cadre du programme officiel du match ».

Aucune animation officielle liée à la Pride n'a effectivement eu lieu sur la pelouse. En revanche, la FIFA a autorisé les spectateurs à entrer dans le stade avec des drapeaux arc-en-ciel, considérés comme un symbole des droits humains.

L'Iran et l'Égypte figurent parmi les pays les plus restrictifs envers les personnes LGBTQ+. Les relations homosexuelles sont illégales en Iran, tandis que les autorités égyptiennes poursuivent régulièrement des personnes en raison de leur orientation sexuelle et répriment les manifestations publiques de soutien à la communauté LGBTQ+, notamment l'affichage du drapeau arc-en-ciel.