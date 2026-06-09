Mondial 2026 : l'équipe d'Iran pourra entrer aux États-Unis la veille de ses matchs

Les autorités américaines ont démenti les informations selon lesquelles l'équipe nationale iranienne de football serait contrainte d'entrer et de quitter les États-Unis le jour même de ses rencontres lors de la Coupe du monde 2026.

Le département américain de la Sécurité intérieure a précisé que les joueurs iraniens seront autorisés à entrer sur le territoire américain la veille de chacun de leurs trois matchs du premier tour. Cette mise au point intervient après plusieurs informations relayées ces derniers jours par les médias, citant notamment l'ambassadeur d'Iran au Mexique, selon lesquelles les restrictions imposées par Washington compliqueraient considérablement la préparation de la sélection iranienne.

Dans un communiqué, un porte-parole du département de la Sécurité intérieure a qualifié ces affirmations d'inexactes, assurant que l'équipe bénéficierait de conditions lui permettant d'arriver avant ses rencontres.

L'ambassadeur iranien au Mexique, Abolfazl Pasandideh, avait néanmoins dénoncé certaines restrictions imposées par les autorités américaines. S'exprimant depuis Tijuana, où la sélection iranienne effectue actuellement sa préparation, il a indiqué que plusieurs membres de l'encadrement de la fédération iranienne n'avaient pas obtenu de visa.

Selon lui, les visas délivrés aux personnes autorisées à se rendre aux États-Unis ne comportent toutefois aucune obligation de quitter le pays immédiatement après les matchs, contrairement à certaines informations diffusées récemment.

Après plusieurs semaines d'incertitude diplomatique et administrative, les États-Unis ont finalement accordé vendredi dernier des visas à l'ensemble des joueurs de la sélection iranienne, à seulement dix jours de leur premier match du tournoi. En revanche, plusieurs responsables administratifs et membres clés de l'encadrement n'ont pas obtenu l'autorisation d'entrée, selon la Fédération iranienne de football.

Cette situation illustre les tensions persistantes entre Washington et Téhéran, qui continuent d'avoir des répercussions jusque dans le domaine sportif, à l'approche de l'un des événements les plus médiatisés de la planète.