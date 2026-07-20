Mondial 2026 : l’Espagne sacrée championne du monde

L’Espagne est de nouveau au sommet du football mondial. La Roja a remporté la Coupe du monde 2026 en s’imposant 1-0 après prolongation face à l’Argentine de Lionel Messi, dimanche, décrochant ainsi son deuxième titre mondial après celui conquis en 2010.

Dans une finale longtemps fermée, les Espagnols ont imposé leur maîtrise technique et leur possession de balle, sans toutefois parvenir à faire sauter le verrou argentin durant le temps réglementaire. Le tournant du match est intervenu dans le temps additionnel, lorsque Enzo Fernández a été expulsé pour un deuxième carton jaune, laissant l’Albiceleste à dix.

Supérieure dans le jeu durant toute la prolongation, l’Espagne a finalement trouvé la faille à la 106e minute. Sur un centre de Nico Williams, Ferran Torres, entré en cours de rencontre, a repris le ballon d’une frappe puissante sous la barre d’Emiliano Martínez, offrant à son pays le but du sacre.

Ce succès vient couronner un tournoi exceptionnel de la sélection espagnole, qui établit un record historique en n’encaissant qu’un seul but en sept rencontres et en terminant la compétition avec sept clean sheets. Solide défensivement et fidèle à son identité de jeu, la Roja a successivement éliminé le Portugal, la Belgique, la France puis l’Argentine pour retrouver le toit du monde seize ans après son premier sacre.

Pour l’Argentine, le rêve d’un deuxième titre mondial consécutif s’envole. Malgré un parcours marqué par plusieurs remontées spectaculaires, les champions du monde sortants n’ont jamais réussi à inquiéter sérieusement la défense espagnole lors de cette finale.

À 39 ans, Lionel Messi disputait peut-être son dernier match en Coupe du monde. Malgré la défaite, la légende argentine quitte le tournoi avec un bilan exceptionnel de 8 buts et 4 passes décisives, confirmant une fois encore son immense influence sur la scène mondiale.

L’Espagne, portée par sa nouvelle génération incarnée par Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams et Ferran Torres, ouvre désormais un nouveau chapitre de son histoire avec un doublé historique Euro 2024 – Coupe du monde 2026.