Mondial 2026 : l’Iran déplace son camp des États-Unis au Mexique

La Fédération iranienne de football a annoncé que le camp de base de l’équipe nationale pour la Coupe du monde 2026 serait déplacé des États-Unis vers le Mexique, après approbation de la FIFA selon son président Mehdi Taj.

L’Iran devait initialement préparer la compétition à Tucson, en Arizona. Mais le contexte de tensions au Moyen-Orient, ainsi que les incertitudes liées aux visas et à la sécurité, ont conduit la fédération à demander un transfert de son camp de base à Tijuana, juste au sud de San Diego.

Cette décision intervient après le refus d’entrée au Canada opposé à Mehdi Taj lors du congrès de la FIFA à Vancouver, en raison de ses liens avec les Gardiens de la révolution iraniens. Parmi les trois pays hôtes du Mondial — États-Unis, Canada et Mexique — seul le Mexique ne classe pas les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste.

Selon la fédération iranienne, cette nouvelle base doit permettre de résoudre d’éventuels problèmes de visas. L’équipe entrera aux États-Unis depuis le Mexique pour disputer ses matchs.

L’Iran jouera dans le groupe G : contre la Nouvelle-Zélande le 15 juin à Inglewood, en Californie, puis contre la Belgique six jours plus tard, avant d’affronter l’Égypte le 26 juin à Seattle.

La sélection iranienne participera à sa quatrième Coupe du monde consécutive, et à la septième de son histoire. Elle n’a encore jamais dépassé le premier tour.